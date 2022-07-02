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أنباء عن صفقة أمنية ضخمة بين الكيان الإسرائيلي والسعودية خلال زيارة بايدن

أنباء عن صفقة أمنية ضخمة بين الكيان الإسرائيلي والسعودية خلال زيارة بايدن
السبت ٠٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٩ بتوقيت غرينتش

قالت قناة عبرية رسمية، مساء الجمعة، إن صفقة أمنية ضخمة بين الكيان الإسرائيلي والسعودية سيتم الإعلان عنها خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة، منتصف شهر يوليو/تموز الجاري.

العالم - الاحتلال

وأوضحت قناة “كان” الرسمية: “في الأسابيع المقبلة، ستحاول إسرائيل دفع صفقة أمنية ضخمة مع المملكة العربية السعودية برعاية أمريكية – خلال زيارة بايدن لإسرائيل”.

وأضافت: “تنبع الوساطة الأمريكية من حقيقة أن إسرائيل ليس لديها علاقات دبلوماسية أو علاقات على الإطلاق مع السعودية”.

وقالت القناة إن بايدن وخلال زيارته إلى الكيان الإسرائيلي سيصل إلى قاعدة “بلماحيم” الجوية وسط فلسطين المحتلة، ويلتقي هناك بوزير جيش الاحتلال الاسرائيلي بيني غانتس وبرئيس الأركان أفيف كوخافي، حيث سيتلقى بايدن لمحة عامة عن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية، بما في ذلك القبة الحديدية و”حيتس” (السهم).

ومن المقرر أن يزور الرئيس الأمريكي الاراضي المحتلة في 14 من الشهر الجاري، قبل أن يكمل جولته بزيارة السعودية.

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أنباء عن صفقة أمنية ضخمة بين الكيان الإسرائيلي والسعودية خلال زيارة بايدن

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