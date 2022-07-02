شاهد.. اجتماع عشائري لأكراد سوريا:'قسد لاتمثلنا'

العالم - مراسلون

خيمة وطن اجتمع تحت سقفها وجهاء العشائر الكردية من منبج وعين العرب وعفرين وتلعرن التي استضافتهم ليعبروا عن هويتهم ورفضهم التام لكافة ممارسات قسد في مناطقهم وقراهم.

وقال كمال حيدر آل عمو وهو عضو مجلس شعب سابق من عفرين:"نحن أكراد سوريا، نحن نسيج اجتماعي واحد، نحن هنا لنرسل رسالة لأردوغان ومرتزقته، نحن الشعب السوري واحد وسنقف جنب الجيش العربي السوري حتی تحرير اخر شبر من أرض سوريا الحبيبة".

ملتقى العشائر الكردية الاول جاء ليؤكد ان لا شرعية لأي اتفاق او بيان يصدر عن اي جهة كردية لأنه يمثل نفسه ومصالحه الخاصة فقط وان معظم الاكراد هم مع الدولة لانهم سوريون يعرفون حقوقهم وواجباتهم تجاه بلدهم.

وقال محمد حجي البطران وهو عضو مجلس شعب سابق:"نحن السوريين الاكراد في ريف حلب وجميع العشائر من منطقة منبج وعين العرب جئنا هنا لنقول اننا مع السيد الرئيس ومع العلم السوري ومع اخوتنا في الجمهورية العربية السورية. نحن ضد التقسيم وضد الانفصال ونقف مع جيشنا ضد التهديدات الترکية".

وقال نويران البرازي وهو من عشيرة البرازية في عين العرب:"نحن السوريين الكرد ضد أي تقسيم وأي كانتونات وأي فدراليات جملة وتفصيلاً".

الاف المواطنين الكرد ومن مختلف المناطق السورية اكدوا تمسكهم بالنهج الوطني السوري مطالبين كافة الانفصاليين بتصحيح مسارهم ليستظلوا بالعلم السوري وينخرطوا في صفوف الجيش السوري للدفاع عن ارض الوطن من كافة اشكال الاحتلال.

العشائر الكردیة السورية، اجتمعت لتؤكد انتماءها لوطنها سوريا ولتقول كلمتها بأن قنديل وقسد لايمثلون الاكراد السوريين الوطنيين الشرفاء.