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مجتبى خالدي: الاضرار التي لحقت بالمنطقة جراء الزلازل تركزت في ميناء سايه خوش التي شهدت مساكنها باضرار وتم اسكان المتضررين في مناطق اخرى

السبت ٠٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٤ بتوقيت غرينتش

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