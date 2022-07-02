مخاوف من هزات ارتدادية اثر زلازل ضربت جنوب ايران

العالم - خاص بالعالم

وقال خالدي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية ان الاضرار التي لحقت بالمنطقة جراء الزلازل تركزت في ميناء سايه خوش التي شهدت مساكنها اضراراً وتم اسكان المتضررين في مناطق اخرى.

وأكد خالدي ان فرق الانقاذ لاتزال تسعف المتضررين وقوات الامداد تقدم الخدمات كي لاتكون هناك اية اصابات وسيتم رفع الانقاض.

وحذر من تداعيات الهزات الارتدادية المحتملة في المناطق المنكوبة، موضحاً انه اذا لم نشهد هزات ارتدادية لن ترتفع ارقام المصابين.

هذا وضربت 3 زلازل متتالية بقوة 6.1 و 6.1 و 6.3 ريختر العديد من مناطق محافظة هرمزكان جنوب ايران فجر اليوم السبت، اسفرت عن وقوع 5 قتلى و 49 مصابا لغاية الآن، والحاق اضرار بالوحدات السكنية في المناطق القروية.