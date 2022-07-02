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وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان يصل دمشق علی رأس وفد رفيع لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين السوريين

السبت ٠٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٥ بتوقيت غرينتش

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