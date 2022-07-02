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وزير الخارجية الإيراني يصل إلى دمشق + فيديو

السبت ٠٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:١١ بتوقيت غرينتش

وصل وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان إلى دمشق علی رأس وفد رفيع لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين السوريين.

العالم-سوريا

وفي وقت سابق، قالت الخارجية الإيرانية في بيان، غادر وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور حسين أميرعبداللهيان، طهران صباح اليوم السبت متوجها إلى دمشق لإجراء لقاءات مع كبار المسؤولين السوريين وتبادل وجهات النظر فيما يتعلق بمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، قد قال في تصريح له: استمرارا للزيارة الإقليمية لتركيا، سيتوجه وزير الخارجية الدكتور حسين أميرعبداللهيان إلى دمشق السبت.

وقال كنعاني إن الهدف من هذه الزيارة هو بحث العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية.

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