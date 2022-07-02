عبد اللهيان: زيارتي لسوريا تهدف لاتخاذ خطوات نحو إرساء الأمن في المنطقة

العالم - ايران

وأضاف أمير عبداللهيان قبيل مغادرته طهران إلى دمشق، اليوم السبت : سأتوجه اليوم إلى سوريا بعد زيارتي الأخيرة إلى تركيا التي استغرقت 4 أيام في إطار مواصلة المشاورات الإقليمية، قائلا: زيارتي إلى سوريا تهدف إلى اتخاذ خطوات نحو إحلال السلام والأمن في المنطقة من خلال تحسين العلاقات بين سوريا وتركيا، باعتبارهما دولتين تربطهما علاقات مهمة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأشار إلى التطورات الجديدة في المنطقة، مؤكدا أن إيران تحاول دائمًا لعب دور بناء في المنطقة لمنع إثارة أزمة جديدة فيها.

وأوضح وزير الخارجية إن الأهداف الأخرى من الزيارة هي مواصلة توسيع العلاقات الثنائية بين البلدين والتشاور مع الرئيس السوري بشار الأسد ووزير خارجيته فيصل المقداد ومسؤولين سوريين رفيعي المستوى حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

يذكر أن وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان والوفد المرافق له غادرا طهران اليوم السبت متوجها إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة رسمية.

ومن المقرر أن يتبادل أمير عبداللهيان خلال هذه الزيارة وجهات النظر مع كبار المسؤولين السوريين فيما يتعلق بتوسيع العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية والدولية.