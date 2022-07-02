وزير الخارجية الايراني يلتقي الرئيس السوري

العالم - ايران

وكان وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان قد وصل اليوم السبت الى دمشق في زيارته الرابعة لسوريا منذ تسنمه منصب عميد الدبلوماسية الايرانية وكان في استقباله بمطار دمشق الدولي نظيره السوري فيصل المقداد.

وقال عبداللهيان في تصريح بعيد وصوله الى دمشق: نحن نتفهم مخاوف جارتنا تركيا، ونعارض بشدة أي عمل عسكري بأي مبرر.

واضاف: الزيارة الأخيرة للرئيس السوري بشار الأسد إلى إيران كانت نقطة تحول في العلاقات بين البلدين ودخلنا مرحلة جديدة في المجالات كافة، واصفا زيارته الحالية بانها مهمة للغاية.

واردف عبداللهيان قائلا: يمثل اليوم فرصة جيدة لأناقش مع زميلي فيصل المقداد آخر مستجدات العلاقات بين البلدين.

وتابع قائلا: إيران تدين العدوان الصهيوني صباح اليوم على جنوب طرطوس.. الكيان الصهيوني يحاول باعتداءاته إظهار دمشق كمدينة غير آمنة لعرقلة عودة المهجرين السوريين.

من جانبه أكد وزير الخارجية السوري فیصل المقداد وقوف بلاده الى جانب ايران في ملفها النووي.