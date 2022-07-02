زلزال يخلف ضحايا وعشرات الجرحى بمحافظة هرمزغان جنوبي إيران 

العالم - خاص بالعالم

السلطات أكدت أن شدة الزلزال الأبرز بلغت ست درجات فاصل ثلاثة اعشار الدرجة على مقياس ريختر واعقبه زلزالان بشدة خمس درجات وتسعة اعشار الدرجة، واخر بقوة ست درجات وعشر الدرجة إضافة الى عدد من الهزات الارتدادية.

وعلى الفور توجهت فرق الانقاذ الى المنطقة لتقديم المساعدة للمتضررين من الزلزال ونقل المصابين الى المشافي.



وقال مختار سلحشور رئيس منظمة الهلال الأحمر بمحافظة هرمزغان:"شهدنا زالزالا عظيما فجر اليوم تسبب بأضرار عظيمة بأت عملية الانقاذ فور الحادث وكما تعلمون انتهت العلمية قبل ساعات حاليا يتم توزيع الحاجات الضرورية والمعيشية بين المتضررين و أيضا نباشر عملية انشاء المساكن الطارئة للمكنوبين".



المسؤولون الإيرانيون قالوا إن الزلازل خلفت عددا من الضحايا وعشرات الجرحى إضافة الى خسائر مادية كبيرة إضافة الى انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات القرى في المنطقة.

واشار المسؤولون الى أن أغلب خسائر الزلازل الانسانية والمالية وقعت في قريتي ميناء خميروساية خوش، حيث تسببت الهزات الارضية بتدمير معظم منازلها بالكامل.

يذكر أن سكان بعض المناطق في الامارات والبحرين والسعوية وقطر وعمان بالاضافة الى باكستان وافغانستان شعروا بالزلزال.

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