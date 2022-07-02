السيد أمين السيد: الحرب قادمة ستكون فرصة للمقاومة لكسر أعدائها بالكامل

العالم- لبنان

وأضاف" أن هذا الزمن ليس زمن أمريكا والدول المستكبرة والخونة والمتحالفين مع العدو بل هو زمن المقاومة والمجاهدين".

وفي احتفال أقامه حزب الله اليوم السبت بمناسبة مرور أربعين عامًا على تأسيسه في معسكر جنتا في البقاع شرق لبنان ، قال السيد أمين السيد" إن ما يكتبه ويقوله الطواغيت عن المقاومة هو ليس صدفة وإنما خطة محكمة"، مضيفًا أن "هذا المكان شهد على إيمان المجاهدين ومجالس عزائهم ونداءاتهم وإخوتهم، ولم تتجرأ الكراهية أو الحقد أن يصلان إليه وكان مليئا بالحب والمودة والأخوة".

وتابع: "من هنا كانت بداية نهاية الكيان الصهيوني، مشيرًا إلى أن المقاومة بدأت وانطلقت من عمق الإسلام والثورة الإسلامية ومن عيون الإمام الخميني رحمة الله عليه ومن عمق التحديات.. من الـ82 حتى الآن ومرورا بالتحديات التي واكبناها، سواء الغزو الصهيوني ومن فتن كبرى كما في سوريا، لم نسترح وكنا دائما في حالة مقاومة طيلة الـ40 عاما كنا في المواجهة في وجه المؤامرات والمخططات".

وشدد السيد أمين السيد على أننا مُطمئنون على مستقبلنا وسنسلم رايتنا إلى من يأتي من الأطهار والأبرار"، مضيفا "أننا أمة لنا تاريخنا وهذا التاريخ نرى منه مستقبلنا ونستحضر مشاهد البدايات حتى تقرأه الأجيال القادمة".

ولفت إلى "أن غير المنضمّين إلى المقاومة يتنظرون الفرصة ليكونوا جزءا عمليا وواقعيا لتحمل المسؤولية ومشطارة إخوانهم الجهاد والشهادة"، مؤكدًا "أنه رغم الدعم والحماية الدولية والمادية والسياسية والإعلامية للعدو ها هو اليوم يعترف بخطر وجودي يهدد الكيان الإسرائيلي".