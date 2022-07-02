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إحتجاجات في ليبيا تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية

السبت ٠٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٦ بتوقيت غرينتش

خرج الليبيون في مظاهرات بعديد المدن بالبلاد إحتجاجا على ما وصفوه بتردي الأوضاع المعيشية وإنسداد الأفق السياسي.

العالم - مراسلون

الشعب الليبي يضيق ذرعا بالوضع العام بالبلاد ويخرج في مظاهرات بمدن شرق ليبيا وغربها على غرار طرابلس والزاوية وبنغازي وطبرق مطالبا بالتغيير الفعلي.

إنقطاع الكهرباء لساعات طوال ونقص الأدوية إستمرار التواجد الأجنبي بالبلاد إضافة إلى إنسداد الأفق السياسي تلك أبرز ما جعل الشارع الليبي يتحرك.

محتجون أضرموا النار بمقر البرلمان بطبرق وآخرون خرجوا في مظاهرات ليلية بمدن أخرى لتصفها الجهات الرسمية كونها أعمال تخريبية لا تمثل جديا المطالب.

الليبيون يقولون أن مطالبهم مشروعة وأن التحرك الاحتجاجي مستمر إلى حين تحديد موعد نهائي للانتخابات والدفع نحو حلحلة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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