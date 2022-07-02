فضيحة نجل حاكم البحرين..الشرطة الدنماركية تداهم مقر إقامة فريقه للدراجات

العالم- البحرين

فتح ممثلو الادعاء الفرنسيون تحقيقا أوليا في تناول المنشطات بعد أن فتشت الشرطة فندق الفريق في أواخر سباق العام الماضي.

وفتشت الشرطة جميع سيارات الفريق وغرف الموظفين والركاب قبل مغادرتهم للمشاركة في سباق فرنسا للدراجات الهوائية.

وقالت كبيرة المشرفين داني رايز “بناء على طلب من الشرطة الفرنسية وكجزء من تحقيق جار في فرنسا أجرينا تفتيشا في فندق في بروندبي”.

وكانت الشرطة داهمت مقر إقامة الفريق في العام الماضي، وقال في ذلك الوقت، مكتب المدعي العام في مرسيليا إن التحقيق كان يتعلق “بالحصول على مادة محظورة أو نقلها أو حيازتها أو استيرادها أو وسيلة محظورة لاستخدامها من قبل رياضيين دون مبرر طبي”.