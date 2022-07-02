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36 وفاة وارتفاع الإصابات بالحمى النزفية إلى 226 في العراق 

36 وفاة وارتفاع الإصابات بالحمى النزفية إلى 226 في العراق 
السبت ٠٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٠٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة العراقية ارتفاع حصيلة إصابات الحمى النزفية في البلاد إلى 226 إصابة، خلفت 36 وفاة.

العالم- العراق


وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر للعراقية الإخبارية إن "الوزارة سجلت في الساعات 24 الماضية حالة إصابة جديدة بالحمى النزفية في محافظة ذي قار".


وأضاف أن "ذلك رفع عدد الإصابات الكلي إلى 226 من ضمنها 36 حالة وفاة".


وتقول منظمة الصحة العالمية إن الحمى النزفية تنتقل من شخص إلى آخر "نتيجة الاتصال المباشر بدم الشخص المصاب أو إفرازاته أو أعضائه أو سوائل جسمه الأخرى".


والحمى النزفية فيروس يسبب الوفاة بنسبة تتراوح بين 10 و40% من الإصابات، وهو من الأمراض المعدية المهددة للحياة، إذ يمكن أن يتسبب في تلف جدران الأوعية الدموية الصغيرة ما ينتج عن ذلك حدوث نزيف مع إمكانية إعاقة قدرة الدم على التجلط.

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