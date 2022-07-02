هل يعود نتنياهو لرئاسة الحكومة في كيان الاحتلال؟

خاص بالعالم

وقال ضيف الحلقة من برنامج "البوصلة" الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد مصلح، ان الحديث عن عودة بنيامين نتنياهو الى الحكم في الكيان الاسرائيلي مبكر جداً.

واوضح مصلح، ان اليمين الاسرائيلي بات مسيطرا على ساحة العمل الحزبي، معتبراً ان نجاح حزب يمينا في اسقاط حكومة بينيت لا يعني عودة نتنياهو الى الحكم لاحقا.

واضاف مصلح، من المؤكد ان نتنياهو سيترشح في الانتخابات المقبلة، وان حزب الحركة الصهيونية لديه طموحات تتجاوز نتنياهو الذي سيواجه خطرا في ظل هذا الحزب.

وقال مصلح: ان حزب اليمين يدافع عن نتنياهو بشكل غير طبيعي رغم ملفات الفساد ضده، مشيراً الى ان موقف الراي العام الاسرائيلي بات ضبابيا ومتذبذبا حيال الانتخابات الخامسة.

واكد مصلح، ان نتنياهو يعول على عودة ترامب الى الحكم في الولايات المتحدة.

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