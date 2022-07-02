'التنسيق اللبنانية الفلسطينية' تدين استشهاد الاسيرة فرج الله

العالم- لبنان

و أكدت " أن العدو يقتل بدم بارد اسرانا".

وقالت في بيان اليوم السبت : "مرة اخرى تدفع الحركة الاسيرة ضريبة الصمود والصبر في المعتقلات الصهيونية، فقد استفاق العالم اليوم على خبر استشهاد الاسيرة الفلسطينية سعدية فرج الله في سجن الدامون الصهيوني، اسيرتنا المجاهدة والمناضلة التي عانت ما عانت وتحملت ما تحملت من الالام والامراض وصمدت وكانت عنوانا ورمزا في التحمل والتحدي بوجه ادارة السجون للعدو".

وتوجهت الهيئة الى كل المنظمات والهيئات وشعوب امتنا وشعبنا الفلسطيني واسرانا الاحرار لنقول" ان الاهمال المتعمد للعدو وادارة سجونه في حياة الاسيرة، والتي نتج منه استشهادها في سجن دامون الصهيوني، هذا الاهمال المتعمد هو الدليل أن العدو يمارس ابشع جريمة قتل بدم بارد بحق اسرانا".

وحذرت" العدو وادارة سجونه من التمادي في حياة اسرانا، لان حياتهم هي حياة الشعب الفلسطيني والامة" لافتة الى أنه "على كل الجمعيات والمنظمات الانسانية رفع الصوت عاليا لفضح الممارسات التعسفية بحق اسرانا".

وأكدت" أن شهيدتنا الاسيرة تجسد اليوم العنوان الانساني للأم المجاهدة والمناضلة، وان الخيار الوحيد هو خيار المقاومة لتحرير اسرانا الاعزاء".

وتوجهت الهيئة الى عائلة الاسيرة الشهيدة باسمى آيات العزاء وللشعب الفلسطيني وللحركة الاسيرة وللاسيرات المناضلات والمجاهدات.