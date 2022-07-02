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حزب لبناني يحمل الاحتلال المسؤولية الجنائية الكاملة عن جريمة الأسيرة فرج الله

حزب لبناني يحمل الاحتلال المسؤولية الجنائية الكاملة عن جريمة الأسيرة فرج الله
السبت ٠٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٣ بتوقيت غرينتش

أعرب الحزب السوري القومي الإجتماعي، عن "إدانته الجريمة الجديدة التي ارتكبها العدو الصهيوني والمتمثلة بالإهمال الطبي المتعمد والتقصير الفادح في علاج الأسيرة البطلة سعدية مطر مما أدى إلى ارتقائها شهيدة من معتقل الدامون الصهيوني عن 68 عاما".

العالم- لبنان

وأشار الحزب اليوم السبت في بيان ، الى "أننا نحمّل العدو الصهيوني المسؤولية الإحتلالية والجنائية الكاملة عن الجريمة المرتكبة بحق الشهيدة الأسيرة، وبحق كل الأسرى الأبطال في معتقلات العدو".

ولفت إلى "أن العدو بنتهج هذا الأسلوب الاجرامي ـ الارهابي للضغط على أسرانا في محاولة بائسة منه لكسر عزيمتهم وعنفوانهم وعزمهم".

ورأى "أنه مهما اشتد ضغط المجرمين، وارتفعت وتيرة حقدهم وصلفهم، فإن ذلك لن يزيدنا إلا تمسكا بخيار المقاومة سبيلاً وحيداً لتحرير أرضنا وأسرانا الأبطال".

وطالب الحزب،" كل المنظمات والمؤسسات الدولية أن تزيل الغشاوة عن أعينها، وتتخذ بحق مجرمي الإحتلال وساسته كل الإجراءات اللازمة ليخضعوا للمحاكمة العادلة فينالوا على إثرها العقاب الذي يستحقون على كل جرائم الاحتلال والقتل".

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