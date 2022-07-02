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الاتحاد العام التونسي للشغل: الدستور المقترح للاستفتاء يتضمن صلاحيات واسعة للرئيس وتحجيما لباقي هياكل الدولة مما يهدد الديمقراطية

السبت ٠٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٤١ بتوقيت غرينتش

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اتحاد الشغل التونسي يمنح أعضاءه حرية التصويت على الدستور

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