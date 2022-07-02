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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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اميرعبداللهيان: ايران تتفهم حالات القلق السائدة لكنها ترفض اللجوء للخيار العسكري لحل المشاكل وتعتقد بضرورة حلها عبر الحوار والتعاون
اميرعبداللهيان: عدم التصدي الجاد للعدوان الاسرائيلي يدل على زيف مزاعم الغرب بالسعي لاستتباب الامن بسورية مما يزيد من صلف الكيان الصهيوني
وزير الخارجية الايراني يلتقي الرئيس السوري بدمشق ويدين اعتداءات اسرائيل على سورية معتبرا صمت الغرب مؤشرا على المعايير المزدوجة لهذه الدول
الاتحاد العام التونسي للشغل: الدستور المقترح للاستفتاء يتضمن صلاحيات واسعة للرئيس وتحجيما لباقي هياكل الدولة مما يهدد الديمقراطية
محمد مصلح: اليمين الاسرائيلي بات مسيطرا على ساحة العمل الحزبي
مراسل العالم: الجيش التركي يعتدي على مواقع الجيش السوري في مرعناز بريف حلب الشمالي بقذائف المدفعية والصواريخ
إجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب في بيروت تحضيرا للقمة العربية
مراسل العالم: وزير الخارجية الايراني سيلتقي ايضا عددا من كبار المسؤولين السوريين وكذلك فصائل المقاومة الفلسطينية
مراسل العالم: من المرجح ان يلتقي أمير عبداللهيان الرئيس السوري بشار الأسد
مراسل العالم: أمير عبداللهيان أدان العدوان الصهيوني على طرطوس غربي سورية
اميرعبداللهيان: عدم التصدي الجاد للعدوان الاسرائيلي يدل على زيف مزاعم الغرب بالسعي لاستتباب الامن بسورية مما يزيد من صلف الكيان الصهيوني
السبت ٠٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٤ بتوقيت غرينتش
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