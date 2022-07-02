الحركة الأسيرة تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسيرة فرج الله

العالم- فلسطين

وقالت الحركة الأسيرة في بيان: "نودع اليوم الأسيرة الصابرة والمجاهدة سعدية فرج الله مطر لتلتحق بركب شهداء الحركة الأسيرة الذين ارتقوا نتيجة لسياسة الإهمال الطبي المتعمد بحقّ الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال".

وأضافت أنّ "الأسيرة سعدية مطرعانت من أمراض متعددة ثاقلتها ظروف الاعتقال المأساوية بسبب الإجرام الصهيوني بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في سجونه الظالمة، وعدم توفير الشروط الطبية التي تنص عليها القوانين الدولية والإنسانية".

وإذ نعت الحركة الأسيرة سعديّة مطر، فإنّها أكّدت أنّ "الاحتلال الصهيوني يتحمّل وإدارة سجونه المسؤولية الكاملة والمباشرة عن استشهاد الأسيرة مطر نتيجة الإهمال الطبي بحقها"، معلنةً "الحداد بإغلاق الأقسام اليوم وإرجاع وجبات الطعام حداداً على روح الشهيدة".

وشددت على أنّ "الإهمال الطبي جريمة منظمة وممنهجة يمارسها الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين لاستهداف حياتهم وقتلهم"، مطالبةً الجهات الرسمية والحقوقية ومنظمة الصليب الأحمر بـ"العمل للضغط على الاحتلال لتسليم جثمان الأسيرة الشهيدة ليتم دفنها بكرامة بين أهلها وذويها".

ودعت الحركة الأسيرة أيضاً فصائل المقاومة إلى "الاستمرار في سعيها الحثيث لإتمام صفقة تبادل تضمن تحرير كافة أسرانا وأسيراتنا".

وكانت مصادر محلية أعلنت، في وقتٍ سابق من اليوم السبت، استشهاد الأسيرة سعدية مطر (68 عاماً) في سجن "الدامون" الصهيوني، وهي أكبر الأسيرات في سجون الاحتلال سناً، متزوجة وأم لـ8 أبناء.

وأسرت قوات الاحتلال الشهيدة مطر في كانون الأول/ديسمبر 2021، قرب الحرم الإبراهيمي الشريف وسط مدينة الخليل. وهي مواطنة من بلدة إذنا غرب الخليل.