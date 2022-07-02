إعلام عبري: ارتفاع عدد حالات الاغتصاب والانتحار داخل جيش الاحتلال

العالم - الاحتلال

المراسلة العسكرية في قناة كان العبرية كرميله مناشيه، قالت "إن الارتفاع في عمليات الاغتصاب داخل الجيش الاسرائيلي هو بسبب الارتفاع في عدد البلاغات المقدمة، والناتجة عن قدرة وشجاعة الجنديات على تقديم شكاوى"، مشيرة ان عدد الحالات كان مرتفعا منذ البداية لكن البلاغات كانت قليلة.

وتابعت: "نحن نتحدث عن ارتفاع بالبلاغات بخصوص التعرض للاغتصاب من 22 حالة إلى 46 حالة وهذا عدد كبير، وعن ارتفاع في الاعتداءات الجنسية في السياق المدني من 719 اعتداء إلى 851 بلاغ بشان اعتداء جنسي"، مضيفةً أنّه "في داخل الجيش يوجد ارتفاع في عدد البلاغات عن اعتداء من 1542 إلى 1567 بلاغ، وجود هذا الارتفاع مقلق جداً".

من جهتها، أفادت قناة "كان"العبرية الشهر الماضي أنّ "عدد حالات الانتحار في الجيش الصهيوني سجّلت قفزة في غضون نصف عام، إذ انتحر منذ بداية سنة 2022، 11 جندياً، في حين أنّه مع اكتمال العام الماضي انتحر 11 جندياً، وفي سنة 2020 انتحر 9 جنود".