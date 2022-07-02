الرئيس السوري : التوازن في المنطقة يتغير لصالحنا

العالم - ايران

والتقى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية ، حسين أميرعبداللهيان ، الذي يزور دمشق بهدف تبادل الآراء والتباحث مع كبار المسؤولين السوريين ، بالرئيس السوري بشار الأسد.

وابلغ اميرعبداللهيان خلال هذا اللقاء تحيات قائد الثورة الاسلامية والرئيس الايراني واعتبر الزيارة الاخيرة للرئيس السوري إلى طهران نقطة تحول في العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسوريا مؤكدا دورها الموثر والمثمر في دفع العلاقات بين البلدين إلى الأمام.

واشاد وزير الخارجية الايراني بجهود الحكومة السورية والرئيس السوري في ترسيخ الوحدة الوطنية وسلامة أراضي وسيادة سوريا ، وقال إن المعارضين الواضحين لوحدة أراضي سوريا وسيادتها يحاولون زعزعة الاوضاع في هذا البلد.

كما ندد أمير عبد اللهيان باعتداءات الكيان الصهيوني على سوريا ، ووصف صمت الدوائر الغربية وغياب رد فعل الادعياء الغربيين بأنه مؤشر على ازدواجية المعايير في هذه الدول ، وأضاف: عدم التصدي الجاد للاعمال التخريبية العدوانية للكيان الصهيوني يظهر أن ادعاءات الدول الغربية القاضية بأنهم يسعون لاستتباب الأمن في سوريا غير حقيقي ، وان هذا الموقف يزيد من جرأة الكيان الصهيوني العنصري ومحاولاته لزعزعة الاوضاع في سوريا.

كما أكد وزير الخارجية الايراني : نحن نتفهم المخاوف القائمة ، لكننا ضد اللجوء إلى العمليات العسكرية لحل المشاكل. نحن نؤمن بضرورة حل المشاكل وازالة الهواجس من خلال الحوار المباشر والتعاون.

يتبع...