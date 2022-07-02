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الرئيس الاسد: علاقات ايران وسورية تضامنية استراتيجية وقد شهدت تطورا مطردا على مدى الاعوام الاربعين الماضية

السبت ٠٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

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