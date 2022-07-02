حزب "الوطن" التركي يدعو الحكومة إلى الانسحاب من حلف "الناتو"

العالم - تركيا

وقال: "سنقدم باستمرار مقترحات إلى حكومتنا لتبني سياسة تتماشى مع استقلال وسلامة تركيا تجاه الناتو.. التصحيح ممكن خلال العام المقبل، ونحن نفكر في تركيا".

وأضاف: "المخرج الوحيد لتركيا من أزمة الطاقة فقط من خلال الخروج الناتو، إذا غادرنا الناتو، فإن أسعار الطماطم والباذنجان ستنخفض لأن الناتو لا يملك وقود الديزل والكهرباء والغاز الطبيعي".

وشدد بيرينجيك أيضا على أن "السياسة المناهضة لحلف الناتو مهمة لمستقبل تركيا الاقتصادي".

من جهته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقب قمة الناتو الأخيرة في مدريد، إن "تركيا لن تنظر في البرلمان في الموافقة على طلبات السويد وفنلندا للانضمام إلى الناتو، في حال فشلا في الوفاء بالتزاماتهما المنصوص عليها في المذكرة ذات الصلة".

وحزب "الوطن" غير ممثل في الجمعية الوطنية الكبرى "البرلمان" لتركيا، ويدافع بنشاط عن سياسة تركيا الوثيقة مع الفضاء الأوراسي، ويدعو أنقرة إلى "الاعتراف بشبه جزيرة القرم على أنها روسية".