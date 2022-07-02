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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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المقداد: من الضروري تحسين وتطوير العلاقات بين الدول المجاورة ونقدر عاليا سياسة ايران لتحسين العلاقات مع الدول الجوار
المقداد: اهمية هذه اللقاءات تاتي من انعقادها على اعلى المستويات
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مصادر روسية: القوات الروسية تعلن سيطرتها على مدينة ليسيتشانسك جنوب شرقي اوكرانيا
وزير الإعلام في حكومة الانقاذ اليمنية ضيف الله الشامي:الخطاب الإعلامي لدول العدوان كان هادما لأركان الهدنة ولم يعكس جدية نحو السلام
وزير الإعلام في حكومة الانقاذ اليمنية ضيف الله الشامي:الحكومة أجرت تقييما لما تم تنفيذه وما لم ينفذ من بنود الهدنة ونستعد للمرحلة القادمة
مصادر فلسطينية: جيش الاحتلال يزعم إسقاط 3 طائرات مسيرة تابعة لحزب الله قرب حقل الغاز المتنازع عليه في البحر المتوسط
أ ف ب: الرئيس البيلاروسي لوكاشنكو يتهم أوكرانيا بإطلاق صواريخ على بلاده
النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب:لن نسلم الرصاصة التي قتلت أبوعاقلة للجانب الإسرائيلي لكن وافقنا على قيام الجانب الأمريكي بالفحص الجنائي
مصادر فلسطينية: اصابة شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات في جبع جنوب جنين بالضفة الغربية المحتلة
وزير الإعلام في حكومة الانقاذ اليمنية ضيف الله الشامي:الخطاب الإعلامي لدول العدوان كان هادما لأركان الهدنة ولم يعكس جدية نحو السلام
السبت ٠٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش
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