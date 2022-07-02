جيش الاحتلال يزعم اعتراض 3 طائرات مسيرة مصدرها لبنان

العالم- الاحتلال

وأضاف: "لقد تم رصد المسيرات من قبل أنظمة الرصد حيث تمت مراقبتها من قبل وحدة المراقبة الجوية لتتم عملية الاعتراض في النقطة الميدانية الملائمة".

وذكر" أنه ومن خلال التحقيق الأولي يتضح أن المسيرات لم تشكل تهديدا حقيقيا في كل مدة تحليقها وحتى اعتراضها فوق البحر الأبيض المتوسط"، حسب تعبيره.

وزعمت وسائل إعلام عبرية "أن الحديث يدور عن مسيرات تابعة لحزب الله اللبناني تم تسييرها من الأراضي اللبنانية نحو منصة كاريش وتم اعتراضها في مسافة آمنة منها".

وقالت "أنه تم اعتراض مسيرة واحدة من قبل طائرة حربية أما المسيرتان الأخيرتان فتم اعتراضهما عبر صاروخ باراك من سفينة صواريخ"، على حد تعبيرها.