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جيش الاحتلال يزعم اعتراض 3 طائرات مسيرة مصدرها لبنان

جيش الاحتلال يزعم اعتراض 3 طائرات مسيرة مصدرها لبنان
السبت ٠٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش

زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الصهيوني "إن طائرات حربية وسفينة صواريخ إسرائيلية اعترضت يوم السبت 3 طائرات مسيرة اقتربت من جهة لبنان، نحو المجال الجوي فوق المياه الاقتصادية لفلسطين المحتلة.

العالم- الاحتلال

وأضاف: "لقد تم رصد المسيرات من قبل أنظمة الرصد حيث تمت مراقبتها من قبل وحدة المراقبة الجوية لتتم عملية الاعتراض في النقطة الميدانية الملائمة".

وذكر" أنه ومن خلال التحقيق الأولي يتضح أن المسيرات لم تشكل تهديدا حقيقيا في كل مدة تحليقها وحتى اعتراضها فوق البحر الأبيض المتوسط"، حسب تعبيره.

وزعمت وسائل إعلام عبرية "أن الحديث يدور عن مسيرات تابعة لحزب الله اللبناني تم تسييرها من الأراضي اللبنانية نحو منصة كاريش وتم اعتراضها في مسافة آمنة منها".

وقالت "أنه تم اعتراض مسيرة واحدة من قبل طائرة حربية أما المسيرتان الأخيرتان فتم اعتراضهما عبر صاروخ باراك من سفينة صواريخ"، على حد تعبيرها.

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جيش الاحتلال يزعم اعتراض 3 طائرات مسيرة مصدرها لبنان

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