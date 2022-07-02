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رئيس أوزبكستان يعلن حالة الطوارئ في كاراكالباكستان

رئيس أوزبكستان يعلن حالة الطوارئ في كاراكالباكستان
السبت ٠٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:١٠ بتوقيت غرينتش

أكد شيرزود أسدوف نائب الرئيس الأوزبكي، أن الأخير أعلن حالة الطوارئ في إقليم كاراكالباكستان في الفترة من 3 يوليو إلى 2 أغسطس، عقب أعمال شغب وقعت هناك.

العالم-اسيا الوسطى

وقال: "بموجب مرسوم رئاسي، ومن أجل ضمان سلامة المواطنين وحماية حقوقهم وحرياتهم واستعادة القانون والنظام على أراضي كاراكالباكستان، تم فرض حالة الطوارئ للفترة من 3 يوليو ولغاية يوم 2 أغسطس 2022".

من جهتها، أعلنت وزارة الشؤون الداخلية في أوزبكستان الجمعة، أن "مظاهرة غير قانونية خرجت في عاصمة كاراكالباكستان بأوزبكستان بسبب التعديلات التي أدخلت على دستور البلاد".

وأشارت، إلى أن "النظام العام عاد عقب تدخل قوات الأمن وفض المظاهرة"، وأنه "تم اعتقال مجموعة من منظمي أعمال الشغب، الذين حاولوا الاستيلاء على سلطات المنطقة من أجل تفريق المجتمع وزعزعة استقرار الوضع الاجتماعي والسياسي في أوزبكستان".

وأوضحت، أن "قوى خارجية تحاول التأثير على الوضع في المنطقة".

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