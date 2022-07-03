الأحد ٠٣ يوليو ٢٠٢٢
٠٤:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

على هامش اجتماع وزراء خارجية العرب في بيروت..

الجزائر تبحث مع لبنان التحضيرات الجارية للقمة العربية المرتقبة بالجزائر

الجزائر تبحث مع لبنان التحضيرات الجارية للقمة العربية المرتقبة بالجزائر
الأحد ٠٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة مع الرئيس اللبناني العماد ميشال عون سبل تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين، إلى جانب القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة العربية والتحضيرات الجارية للقمة العربية المرتقبة بالجزائر.

العالم - الجزائر

جاء ذلك خلال استقبال لعمامرة، على هامش مشاركته في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب المنعقد ببيروت، من قبل الرئيس اللبناني الذي أبلغه رسالة شفوية للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن الرئيس اللبناني عون أعرب عن اعتزازه بالعلاقات الثنائية المتميزة باستمرار، والتي اتسمت بتضامن الجزائر ووقوفها مع لبنان في كل الظروف، كما كلف لعمامرة بنقل تهانيه الحارة إلى الجزائر قيادة وشعبا بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين لاسترجاع استقلالها.

وبحسب البيان، شدد الرئيس اللبناني على المكانة الخاصة التي تحظى بها الجزائر في العالم العربي، والتي تؤهلها لتنظيم قمة ناجحة تحقق لم شمل الدول العربية في مواجهة التحديات المصيرية الراهنة.

روابط ذات صلة

وزيرا خارجية 'الجزائر وفرنسا' يبحثان الوضع في 'ليبيا ومالي'

الجزائر تبحث مع تشاد الوضع الأمني في إفريقيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الحكومة العراقية تحدد عطلة عيد الأضحى

إثيوبيا تواصل ملء سد النهضة والمياه لن تصل مصر والسودان حتى الشهر المقبل

اصابة واختناق عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية

مصر.. السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

'حركة الشباب' الإرهابية تتبنى الهجوم.. استهداف قوات تابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال ومقتل 5 جنود

توقيف 'خلية إرهابية' خططت للسطو المسلح في تونس