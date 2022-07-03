الأحد ٠٣ يوليو ٢٠٢٢
٠٥:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

صربيا لن تنخرط بأي نزاع بين الناتو وروسيا ولن تصبح قوة مشاة لـ'الناتو'

صربيا لن تنخرط بأي نزاع بين الناتو وروسيا ولن تصبح قوة مشاة لـ'الناتو'
الأحد ٠٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٧ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الداخلية الصربي، ألكسندر فولين،يوم السبت، أن بلاده ستظل ملتزمة باحترام القانون الدولي، ولن تنخرط في "أي نزاع بين الناتو وروسيا".

العالم - أوروبا

وعلق فولين بالقول: "ليسحب الغرب الاعتراف بكوسوفو، في حال كان المسار السياسي يهدف إلى اتباع مبادئ وحدة الأراضي والسيادة كأهم مبدأ في السياسة الدولية"، رافضاً "جعل صربيا قوة مشاة الناتو، وأن تصبح بلغراد قوة يزجّ بها في الصراع مع روسيا".

وأشار وزير الداخلية الصربي في وقت سابق، إلى أنّ "الدول الغربية تعرض على صربيا الاعتراف باستقلال كوسوفو، وقطع أي علاقات مع روسيا، مقابل مساعدة بلغراد على التقدم بشكل أسرع نحو الانضمام للاتحاد الأوروبي".

ووجهت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الدعوة إلى بلغراد "لاختيار جانب محدد" على خلفية العملية الروسية في أوكرانيا.

وفي الـ21 آذار/مايو، أعلن الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، أنّ بلاده لن تنضم إلى "حلف الناتو لأنها لا تستطيع أن تنسى الأطفال الذين قتلوا جراء عدوان دول الحلف على يوغوسلافيا السابقة عام 1999".

ويذكر أن غارات الناتو التي استمرت من 24 آذار/ مارس حتى 10 حزيران/يونيو 1999 أسفرت عن مقتل أكثر من 2,5 ألف شخص بينهم 87 طفلاً، وخسائر مادية تقدر بـ 100 مليار دولار.

روابط ذات صلة

صربيا تعلن عدم قدرتها على استيراد النفط الروسي بسبب العقوبات الأوروبية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بعد اسقاط الطائرة الايرانية بصاروخ امريكي.. الحالة الوحيدة بالعالم.. ايران تلاحق امريكا في المحاكم الدولية

تونس.. 'بلعيد' ينتقد الدستور المقترح الجديد

مسيرة بالضفة الغربية تندد باطلاق سراح قتلة نزار بنات

مخطط اغتيال قيس سعيد أكثر جدية وخطورة..

حقوق الانسان في امريكا وانتهاكات في الداخل والخارج 

الحكومة العراقية تحدد عطلة عيد الأضحى