مصدر دبلوماسي: الكاظمي سيبحث مع إبن سلمان نتائج زيارته لطهران

العالم-العراق

وقال المصدر في تصريح خاص لوكالة الأنباء الألمانية شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الكاظمي "سيطلع القيادة السعودية على نتائج زيارته مؤخرا إلى إيران وموقف طهران من أجندة المفاوضات مع الرياض وبما يمهد للارتقاء بمستوى محادثات الطرفين للوصول إلى حل نقاط الخلاف بين البلدين وبالتالي إعادة العلاقات الدبلوماسية كاملة بينهما".

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت أن المحادثات الثنائية مع السعودية ستستأنف قريبا في العاصمة العراقية بغداد.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة قداعلن سابقا إن "المحادثات مع السعودية ستستأنف قريبا في بغداد، مشيرا إلى أن "السعودية مستعدة لمواصلة المفاوضات على المستوى الدبلوماسي".

وأضاف خطيب زادة أن "رئيس الوزراء العراقي نقل لنا نقاطا من السعودية بشأن المحادثات الثنائية".

يشار إلى أن الكاظمي وصل مساء السبت الماضي إلى جدة في زيارة رسمية قبل يوم من زيارته المقررة إلى إيران في اليوم التالي التي تمحورت حول بحث فرص "التهدئة" بين الرياض وطهران.

وفي نيسان/إبريل الماضي، استأنفت إيران والسعودية جلسات الحوار بينهما في بغداد بعد توقف لعدة أشهر وذلك بعقد لقاء بين ممثلين للبلدين ضمن الجهود الهادفة لتحسين العلاقات المقطوعة بينهما.