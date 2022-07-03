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اصابة واختناق عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية

اصابة واختناق عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية
الأحد ٠٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

أصيب 9 فلسطينيين بجروح والعشرات بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، مساء امس السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قلقيلية وجنوب جنين، شمالي الضفة الغربية.

العالم - فلسطين

وأكدت مصادر محلية أصابة ثمانية فلسطينيين بجروح بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينهم طفلان، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.

من جهة ثانية، أكدت مصادر محلية إصابة شاب فلسطيني بجروح في البطن برصاص الاحتلال الحي، خلال مواجهات شهدتها بلدة جبع، جنوب جنين، وحُوّل المصاب إلى المستشفى في مدينة جنين لتلقي العلاج، علاوة على وقوع إصابات بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، كما أصيب العشرات بالاختناق بمواجهات أخرى مع الاحتلال في قرية فحمة جنوب جنين.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيا من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين حيث كثفت وجودها العسكري، فيما داهمت منزل الفلسطيني عزمي صلاح أبو حسن، وشقيقه إبراهيم في بلدة اليامون غرب جنين بعد يوم من اعتقاله والإفراج عنه.

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