وصول ناقلة نفط إيرانية جديدة إلى ميناء بانياس

العالم - ايران

واضاف المصدر نقلا عن مصادر لوكالة يونيو، إن المواد النفطية التي تصل لميناء بانياس من ايران هي من نتاج تفعيل الخط الائتماني بين دمشق وطهران.

واضاف نقلا عن مصادر لوكالة يونيوز، إن المواد النفطية التي تصل لميناء بانياس من ايران هي من نتاج تفعيل الخط الائتماني بين دمشق وطهران.

إشارة إلى أن الناقلة التي وصلت إلى بانياس هي الثالثة خلال الأسابيع القليلة الماضية، ووصلت بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبد اللهيان للعاصمة السورية دمشق.

وهذه هي ثالث ناقلة نفط تدخل سوريا خلال الأسابيع القليلة الماضية ، وتزامن وصولها مع زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إلى دمشق.