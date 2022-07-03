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وصول ناقلة نفط إيرانية جديدة إلى ميناء بانياس

وصول ناقلة نفط إيرانية جديدة إلى ميناء بانياس
الأحد ٠٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش

 اعلن موقع العهد الإخباري بان ناقلة نفط إيرانية جديدة وصلت مساء السبت إلى ميناء بانياس السوري.

العالم - ايران

واضاف المصدر نقلا عن مصادر لوكالة يونيو، إن المواد النفطية التي تصل لميناء بانياس من ايران هي من نتاج تفعيل الخط الائتماني بين دمشق وطهران.

واضاف نقلا عن مصادر لوكالة يونيوز، إن المواد النفطية التي تصل لميناء بانياس من ايران هي من نتاج تفعيل الخط الائتماني بين دمشق وطهران.

إشارة إلى أن الناقلة التي وصلت إلى بانياس هي الثالثة خلال الأسابيع القليلة الماضية، ووصلت بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبد اللهيان للعاصمة السورية دمشق.

وهذه هي ثالث ناقلة نفط تدخل سوريا خلال الأسابيع القليلة الماضية ، وتزامن وصولها مع زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إلى دمشق.

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