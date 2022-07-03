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رسالة من ولي العهد الكويتي الى الملك سلمان

رسالة من ولي العهد الكويتي الى الملك سلمان
الأحد ٠٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٦ بتوقيت غرينتش

تلقى الملك السعودي "سلمان بن عبد العزيز"، رسالة خطية من ولي العهد الكويتي "مشعل الأحمد الصباح"، في إطار الحراك الدبلوماسي الكبير الذي تشهده المنطقة.

العالم - الكويت

وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن سفير الكويت لدى السعودية الشيخ علي الخالد، سلم اليوم إلى نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، رسالة خطية من ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد إلى الملك سلمان.

وأوضحت أن الرسالة "تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة".

ووفقاً للوكالة، جرى خلال اللقاء أيضاً "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وتأتي الرسالة في خضم حراك سياسي واسع تشهده المنطقة قبيل الزيارة التي سيجريها الرئيس الأمريكي جو بايدن للسعودية منتصف يوليو المقبل.

وسيجتمع الرئيس الأمريكي بقادة دول مجلس التعاون ومصر والأردن إضافة إلى رئيس وزراء العراق؛ لبحث عدد من القضايا، ومن بينها إمدادات الطاقة والتغير المناخي والتحديات التي تواجه العالم والمنطقة.

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