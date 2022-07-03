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كوريا الشمالية تنتقد اتفاقا بين أمريكا وجارتها الجنوبية واليابان

كوريا الشمالية تنتقد اتفاقا بين أمريكا وجارتها الجنوبية واليابان
الأحد ٠٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش

انتقدت كوريا الشمالية الاتفاق الذي توصّلت إليه أمريكا وكوريا الجنوبية واليابان، في الآونة الأخيرة، بشأن تعزيز التعاون العسكري، وقالت إنه يعد تجسيداً لخطة أميركية لتحالف عسكري مثل حلف الناتو في المنطقة.

العالم - أسيا والباسفيك

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية في تصريح، اليوم الأحد، إن "الواقع يظهر بوضوح أن الغرض الحقيقي من نشر الولايات المتحدة للشائعات حول الخطر الذي تمثله كوريا الشمالية هو توفير ذريعة لتحقيق سيادة عسكرية على منطقة آسيا والمحيط الهادي".

ورأى أن "الوضع السائد يستدعي، بشكل أكثر إلحاحاً، تعزيز دفاعات البلاد لمواجهة التدهور السريع للبيئة الأمنية".

والتقى قادة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي، الأسبوع الماضي، واتفقوا على "استكشاف المزيد من الوسائل لتعزيز الردع الموسع ضدّ كوريا الشمالية".

وتتهم كوريا الشمالية الولايات المتحدة الأميركية بتأليف تحالف عسكري على غرار حلف شمال الأطلسي في آسيا، وأمر الرئيس الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، بتعزيز القدرات الدفاعية لبلاده.

واختبرت كوريا الشمالية، هذا العام، عدداً غير مسبوق من الصواريخ الباليستية، بينها صواريخ باليستية عابرة للقارات وأخرى جديدة تفوق سرعتها سرعة الصوت، وصاروخ قصير المدى يُحتمل أن يكون مصمماً من أجل الأسلحة النووية التكتيكية.

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