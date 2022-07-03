مادورو يدعو القوات المسلحة الوطنية إلى رفع مستويات التأهب

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وقال مادورو خلال حفلِ ترقية الموظفين العسكريين المحترفين في حرس الشرف الرئاسي والمديرية العامة لمكافحة التجسس العسكري، إنّ "الرئيس الكولومبي المنتهية ولايته إيفان دوكي رغم عجزه وكراهيته يريد الانتقام من فنزويلا، ولهذا السبب يجب أن نحافظ على حذرنا".

وأوضح مادورو خلال تغريدة له في تويتر أنّ "كولومبيا كانت تخطط لهجماتٍ ضدّ النظام الكهربائي الوطني وضد شخصيات من الحكومة البوليفارية".

ودعا إلى "هزيمة التهديدات التي تعتزمها الحكومة الكولومبية المنتهية ولايتها ضد فنزويلا، بمعنوياتٍ عالية".

وتحدث الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، قبل أيام، عن رغبتهما المشتركة في "إعادة" السفر عبر الحدود الذي يخضع لقيودٍ كبيرةٍ منذ العام 2019 بسبب توقف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وهنّأ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في وقتٍ سابق، نيابةً عن الشعب الفنزويلي وحكومته، الشعب الكولومبي بإجراء الانتخابات التاريخية، وانتخاب غوستافو فرانسيسكو بيترو أوريغو رئيساً لجمهورية كولومبيا، وفرانسيا ماركيز مينا نائباً للرئيس.