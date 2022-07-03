باختصار..ليبيا بين دولتين

العالم - باختصار
2- لكن.. شبح الحرب الأهلية ظل مخيما رغم دخول هذه الأطراف مسار إنتخاب برلمان وحكومة وإنتخابات .
3- الذي يحدث اليوم .. وجود حكومة وفاق وطني برئاسة عبد الحميد الدبيبة بطرابلس لفترة إنتقالية .
4- الذي يحدث اليوم .. وجود حكومة في "سرت" برئاسة "فتحي باشاغا" مكلفة من مجلس النواب .
2- لكن.. شبح الحرب الأهلية ظل مخيما رغم دخول هذه الأطراف مسار إنتخاب برلمان وحكومة وإنتخابات .
3- الذي يحدث اليوم .. وجود حكومة وفاق وطني برئاسة عبد الحميد الدبيبة بطرابلس لفترة إنتقالية .
4- الذي يحدث اليوم .. وجود حكومة في "سرت" برئاسة "فتحي باشاغا" مكلفة من مجلس النواب .
6- قبل أسابيع.. منعت ميلشيات بطرابلس مؤيدة للدبيبة من دخول باشاغا ومرافقيه الى العاصمة.
7- باشاغا إضطر للمغادرة إلى مدينة سرت غرب ليبيا معلنا بدء مهام حكومته من هناك.
8- مجلس النواب الليبي بطبرق صادق على ميزانية مؤخرا لحكومة باشاغا فقط.
9- المجلس الرئاسي الأعلى للدولة بليبيا منقسم بين الدبيبة وباشاغا.
10- رئيس المجلس الأعلى " خالد المشري " يدعم الدبيبة فيما يعارضه أعضاء بهذا المجلس .
11- تعثر جهود عقد لقاء بالقاهرة بين المشري ورئيس البرلمان عقيلة صالح المؤيد لباشاغا.
12- هناك مخاوف داخلية ودولية من إنزلاق ليبيا في حرب أهلية مرة أخرى.
13- في مؤشر خطير .. إندلاع إشتباكات بطرابلس على النفوذ بين ميليشيا "كتيبة النواصي" و "جهاز دعم الإستقرار" .
14- وفي مؤشر خطير .. مدد البرلمان التركي مهام القوات التركية بليبيا عاما ونصف.
15- وقصة التأرجح الليبي قد تستمر و تتفاعل وتسخن ثانية ما لم يتوصل الليبيون لمصالحة حقيقية.