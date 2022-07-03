وزير الخارجية: تطوير العلاقات بين طهران والقاهرة يصب في مصلحة المنطقة

العالم - ايران

وأضاف وزير الخارجية خلال لقائه قادة الفصائل الفلسطينية في دمشق امس السبت: نرحب بتقوية وتعزيز العلاقات بين طهران والقاهرة والتي تعود بالنفع على المنطقة والعالم الإسلامي ويخدم مصلحة شعبي البلدين.

وبشأن الأنباء المتداولة حول اجراء محادثات إيرانية- مصرية- أردنية في بغداد قال وزير الخارجية: لا يوجد مفاوضات مباشرة مع الجانب المصري لاستئناف العلاقات في الوقت الراهن، لكن هناك جهود جارية من اجل عودة مياه العلاقات بين طهران والقاهره الى مجاريها في إطار التعاون بين دولتين إسلاميتين.

واضاف : هناك مكتب لرعاية المصالح في كل من البلدين ما يظهر حقيقة أن مصر دولة مهمة في العالم الإسلامي، ونحن نعتبر تطوير العلاقات معها يخدم مصلحة شعبي البلدين والعالم الاسلامي ودول المنطقة.