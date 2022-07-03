الأحد ٠٣ يوليو ٢٠٢٢
٠٨:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الخارجية: تطوير العلاقات بين طهران والقاهرة يصب في مصلحة المنطقة

وزير الخارجية: تطوير العلاقات بين طهران والقاهرة يصب في مصلحة المنطقة
الأحد ٠٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٧ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان إن مصر دولة مهمة في العالم الإسلامي وتطوير العلاقات بين طهران والقاهرة يصب في مصلحة دول المنطقة وشعبي البلدين.

العالم - ايران

وأضاف وزير الخارجية خلال لقائه قادة الفصائل الفلسطينية في دمشق امس السبت: نرحب بتقوية وتعزيز العلاقات بين طهران والقاهرة والتي تعود بالنفع على المنطقة والعالم الإسلامي ويخدم مصلحة شعبي البلدين.

وبشأن الأنباء المتداولة حول اجراء محادثات إيرانية- مصرية- أردنية في بغداد قال وزير الخارجية: لا يوجد مفاوضات مباشرة مع الجانب المصري لاستئناف العلاقات في الوقت الراهن، لكن هناك جهود جارية من اجل عودة مياه العلاقات بين طهران والقاهره الى مجاريها في إطار التعاون بين دولتين إسلاميتين.

واضاف : هناك مكتب لرعاية المصالح في كل من البلدين ما يظهر حقيقة أن مصر دولة مهمة في العالم الإسلامي، ونحن نعتبر تطوير العلاقات معها يخدم مصلحة شعبي البلدين والعالم الاسلامي ودول المنطقة.

روابط ذات صلة

عبداللهيان: العلاقات بين طهران ودمشق استراتيجية

عبداللهيان: ايران متى ما شاءت ردّت على الصهاينة في عقر دارهم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. عمران خان يطالب بإسقاط الحكومة في باكستان

في اتصال هاتفي.. طرابلس وواشنطن تشددان على أهمية التهدئة في ليبيا

وزير الخارجية: تطوير العلاقات بين طهران والقاهرة يصب في مصلحة المنطقة

ايران تجري محادثات برلمانية مع الجزائر وقطر والعراق

سجل امريكا الحقوقي.. حقائق مكتوبة بالدم

نثر الورود في موقع استشهاد ركاب الطائرة الايرانية في الخليج الفارسي 