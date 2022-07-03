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الكاظمي يفتتح محطة كهرباء في ميسان.. سنقلل الغاز المستورد

الكاظمي يفتتح محطة كهرباء في ميسان.. سنقلل الغاز المستورد
الأحد ٠٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:٢١ بتوقيت غرينتش

افتتح رئيس الوزراء  العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، محطة ميسان الاستثمارية المركبة لإنتاج الطاقة الكهربائية.

العالم-العراق

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي افتتح محطة ميسان الاستثمارية المركبة لإنتاج الطاقة الكهربائية".

وأكد الكاظمي بحسب البيان أن "هذه المحطة تشكل إضافة نوعية لتوفير الطاقة الكهربائية في كل محافظاتنا، وإن محافظة ميسان ستكون هي المستفيد الأول".

وأضاف أن "التطور النوعي في هذه المحطة سيساعد في تقليل الاعتماد على الغاز المستورد، إذ إنها تعمل على الغاز المنتج محليًا، وسترفد الشبكة الوطنية بالمزيد من إنتاج الطاقة الكهربائية".

يذكر أن محطة ميسان الاستثمارية ذات الدورة المركبة لإنتاج الطاقة الكهربائية، ستضيف 750 ميغاواط إلى إنتاج الشبكة الوطنية في الظروف التشغيلية الطبيعية، 500 منها عبر الدورة البسيطة، و250 منها عبر الدورة المركّبة، وهي تستخدم تقنيات حديثة تقلّل من هدر الطاقة وتكون صديقة للبيئة، وتعمل المحطة على الغاز الطبيعي من حقلي حلفاية وبزركان وكليهما في محافظة ميسان، وتقع في ناحية الكحلاء جنوب مدينة العمارة بمحافظة ميسان.

وقد حضر الافتتاح المكلف بإدارة وزارة الكهرباء عادل كريم، وعدد من المسؤولين في الوزارة والمحافظة.

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الكاظمي يفتتح محطة كهرباء في ميسان.. سنقلل الغاز المستورد

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