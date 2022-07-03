شاهد.. مقتل 19شخصا بسقوط حافلة في واد عميق جنوب غربي باكستان

العالم - باكستان

وحسب "أسوشيتد برس" أفاد مهتاب شاه، مساعد مدير منطقة شيراني في إقليم بلوشستان، بأن نحو 35 راكبا كانوا في الحافلة، مضيفا أن رجال الإنقاذ يبحثون عن ناجين تحت حطام الحافلة المدمرة وفي المنطقة المحيطة بها.

كما قال شاه إن الحافلة انزلقت على ما يبدو عن الطريق الموحل وسط هطول أمطار غزيرة وفقد السائق السيطرة عليها لتسقط بعمق نحو 61 مترا في الوادي.

يذكر أن حوادث الطرق المميتة شائعة في باكستان بسبب سوء البنية التحتية للطرق وتجاهل قوانين المرور، فضلا عن سوء صيانة المركبات.

والشهر الماضي، قتل 22 شخصا في حادث مماثل، عندما سقطت حافلة في واد بمنطقة قلعة سيف الله.