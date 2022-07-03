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سياسة التمييز للاحتلال الاسرائيلي حتى في صفقة الاسرى

سياسة التمييز للاحتلال الاسرائيلي حتى في صفقة الاسرى
الأحد ٠٣ يوليو ٢٠٢٢ - ١٠:٢٧ بتوقيت غرينتش

رفض الكيان الاسرائيلي الصفقة التي عرضتها حماس لتبادل الاسرى بمبادلة الأسير هشام السيد مقابل المرضى من الاسرى الفلسطينيين، ودعا الاحتلال الى اطلاق سراح شاؤول وغولدين لاتمام الصفقة، ما يؤكد مدى تمييزه العنصري.

العالم - الاحتلال

فقد كشف جيش الاحتلال اليوم الأحد، عن شرطه لإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، بعد تصاعد الحديث عن إمكانية عقد الصفقة في ظل كشف كتائب القسام عن تدهور في صحة الجندي الأسير لديها هشام السيد.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال العميد ران كوخاف: "بالنسبة لنا، لا مجال لإبرام صفقة أسرى مع "حماس"، بدون أن تشمل أورون شاؤول وهدار غولدين".

وعرضت كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس) الأسبوع الماضي، مشاهد لأحد جنود الاحتلال الأسرى لديها، تأكيدا لما أعلنته عن تدهور حالته الصحية.

وأظهرت المشاهد -التي عرضتها كتائب القسام عبر تطبيق تليغرام- الأسير الذي عرّفته بأنه جندي الاحتلال هشام السيد وهو ممدد على سرير في حالة إعياء ويتنفس عبر أنبوب أكسجين.

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