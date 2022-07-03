شاهد.. غضب مواقع التواصل ضد العنصرية في أمريكا

العالم - الأميركيتان

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتفاعلات مطالبة بتحقيق العدالة للمعتقل الثلاثيني المصاب، كما اثيرت الكثير من التساؤلات حول وضع حقوق الانسان في الولايات المتحدة.

وكتبت صفحة "الجبال الراسية":"هذه هي دائما حقوق الانسان في امريكا خاصه عندما يكون لون البشر غير مناسب لهم ودائما يصرحون بعدم تكرار ذالك ويتكرر وللأسوأ".

اما علي الفاتح فكتب:" حقوق الإنسان في أمريكا بلد الحريات والمدافع الأول عن الديمقراطية في بلادنا بالشرق الاوسط.. بدأ باعتقال وانتهى بشلل جزئي.. ".

وتساءل "ضيف الله":"وين حقوق الإنسان اللى تتاجر به امريكا في السوق السوداء؟".