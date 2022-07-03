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شاهد.. غضب مواقع التواصل ضد العنصرية في أمريكا

الأحد ٠٣ يوليو ٢٠٢٢ - ١٠:٢٥ بتوقيت غرينتش

تعرّض شاب أميركي من ذوي البشرة السوداء لإصابة تسببت في شلله، وذلك أثناء نقله إلى مركز اعتقال بمدينة نيو هافن الأميركية في ولاية كونيتيكت، الأمر الذي أثار موجة غضب عارمة في الولاية ومطالبات بمحاسبة الشرطة والمسؤولين عن إصابته.

العالم - الأميركيتان

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتفاعلات مطالبة بتحقيق العدالة للمعتقل الثلاثيني المصاب، كما اثيرت الكثير من التساؤلات حول وضع حقوق الانسان في الولايات المتحدة.

وكتبت صفحة "الجبال الراسية":"هذه هي دائما حقوق الانسان في امريكا خاصه عندما يكون لون البشر غير مناسب لهم ودائما يصرحون بعدم تكرار ذالك ويتكرر وللأسوأ".

اما علي الفاتح فكتب:" حقوق الإنسان في أمريكا بلد الحريات والمدافع الأول عن الديمقراطية في بلادنا بالشرق الاوسط.. بدأ باعتقال وانتهى بشلل جزئي.. ".

وتساءل "ضيف الله":"وين حقوق الإنسان اللى تتاجر به امريكا في السوق السوداء؟".

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