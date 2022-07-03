سوريا.. تركيا تعزز قواتها بمنطقة عين عيسى شمالي الرقة

العالم-سوريا

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن مصادر محلية أن "قوات الاحتلال التركي أدخلت عدداً من الآليات العسكرية والمدرعات والشاحنات المحملة بالمواد اللوجستية والذخائر والمعدات إلى منطقة عين عيسى بريف الرقة الشمالي لتعزيز نقاط احتلالها ودعم المجموعات الإرهابية التي ترتبط بها وتشارك في تنفيذ مخطط النظام التركي التوسعي العدواني في المناطق الشمالية لسورية".

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جدد قبل يومين تأكيده على نية بلاده بشن عملية عسكرية شمالي سوريا، بهدف إنشاء مشروعه الذي أطلق عليه مسمى "المنطقة الآمنة"، مشيراً إلى أن العملية قد تبدأ فجأة.

هذا ودعت الخارجية الروسية أنقرة إلى الامتناع عن الخطوات التي قد تؤدي إلى تصعيد خطير للتوتر، معتبرة أن العمليات العسكرية دون موافقة السلطات الشرعية في سوريا ستكون انتهاكاً للسيادة ووحدة الأراضي السورية.