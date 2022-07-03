شاهد.. روسيا تسيطر علی لوغانسك واوكرانيا تنسحب منها

العالم - الأزمة الأوكرانية

مقاطعة لوغانسك جنوب شرقي اوكرانيا، يبدو انها اصبحت تحت سيطرة روسيا بالكامل، بعد سيطرة القوات الروسية وقوات لوغانسك الانفصالية على ليسيتشانسك اخر مدينة كبرى تتواجد فيها القوات الاوكرانية، بحسب وكالة نوفوستي، التي اكدت انسحاب القوات الاوكرانية من المدينة بعد تدميرها مباني ادارية مهمة.

في المقابل، قال الجيش الاوكراني ان معارك عنيفة تدور في محيط المدينة، لكنها ليست محاصرة وتحت سيطرته، معلناً ايضاً اجبار القوات الروسية على مغادرة منطقة إيفانيفكا في خيرسون نتيجة لضرباته المتواصلة.

وستسمح السيطرة على ليسيتشانسك للجيش الروسي بالتقدم نحو سلوفيانسك وكراماتورسك، في مقاطعة دونيتسك، الواقعة بمنطقة دونباس الصناعية، والتي تشهد بالفعل الى جانب مدن اخرى، قصف صاروخي متواصل.

ومع احتدام القتال على مختلف الجبهات، تعرضت مقاطعة بيلغورود الروسية القريبة من الحدود الاوكرانية لسلسلة انفجارات ادت الى مقتل واصابة عدد من المدنيين بينهم طفل، والحاق اضرار بعشرات المنازل، ورغم ان الحادث قيد التحقيق بحسب السلطات الروسية، الا ان الجيش الاوكراني قال ان صاروخا دفاعياً جوياً تابع للاتحاد الروسي انفجر في المقاطعة ما أدى الى اندلاع النايران في منازل خاصة.

من جهتها، اعلنت بيلاروس اعتراض صواريخ اطلقت من اوكرانيا، وهو ما اعتبره الرئيس ألكسندر لوكاشنكو استفزازا، موجها رسالة تحذيرية لكييف والدول الغربية، يؤكد فيها ان بلاده سترد على اي ضربة تطاول اراضيها.