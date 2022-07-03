نائب عن ديالى: سنسكت أي طرف ينادي بإخراج الحشد الشعبي وعودة 'داعش'

العالم - العراق

وقال الموسوي في تصريح حسب “العهد نيوز”، إن “الجهات السياسية الساعية الى اعادة داعش وطرد الحشد الشعبي من محافظة ديالى عليها السكوت وانهاء الفتنة”.

واضاف، ان “الحديث عن سحب الحشد الشعبي والتركيز على الطائفية دليل على وجود مشروع لاعادة داعش الارهابي الى المحافظة وقيامه بمجازر ضد الاهالي”.

واشار الموسوي وهو نائب عن ديالى، الى ان “الحشد الشعبي يصد يوميا عشرات التعرضات الارهابية في ديالى ويمنع وصول الارهاب الى المدنيين في الماطق التي يحرسها فكيف سيتم اخراجه ومنح الدواعش حرية التصرف”، مبينا ان “اي طرف ينادي باخراج الحشد سيتم قطع ايديه وارجله لعدم تكرار الفتنة”.

وكان النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي قال في مقابلة جاهدين إنه “يعمل جاهدا” على سحب الحشد الشعبي من المدن في محافظة.