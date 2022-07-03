قيادي بالجماعات المسلحة: تركيا أرسلت تعزيزات عسكرية إلى ريف حلب

العالم - سوریا

وقال القيادي في هذه الجماعة المسلحة في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم: “التعليمات من قيادة أركان الجيش الوطني صدرت أمس برفع الجاهزية القتالية لكل الفصائل على خطوط التماس مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في ريف حلب والرقة والحسكة بانتظار ساعة الصفر”.

واعتبر القيادي الارهابي العملية العسكرية، التي أعلنت تركيا تنفيذها في الشمال السوري بأنها ستكون خاطفة وسريعة، قائلا ” نحن نعلم أن أغلب عناصر قوات قسد هم من المكون العربي وهؤلاء سوف يقفون إلى جانب أهلهم ويريدون الخلاص من حكم عناصر حزب العمال الكردستاني، مضيفا أن ما تقوم به قسد من تحصينات لن تفيدهم بشيء لأن المناطق سوف تسقط من الداخل”.

ونقلت (د.ب.أ) عن مصادر في جماعات المعارضة السورية طلبت عدم ذكر اسمها أن “تركيا استوفت كل الشروط لتنفيذ عملية عسكرية في شمال سوريا تكون بدايتها من منطقتي تل رفعت ومنبج في ريف حلب الشمالي والشرقي، وربما تنطلق العملية العسكرية في أي لحظة ولكن على الأغلب إطلاقها بعد عيد الأضحى الذي يصادف يوم السبت القادم، في حين تتحدث بعض المصادر التركية عن انطلاقها بعد منتصف الشهر الجاري عقب زيارة الرئيس الأمريكي إلى المنطقة”، على حد زعمها.

وأعلنت تركيا منذ بداية الشهر الماضي انها والجماعات السورية المسلحة الموالية لها بدأت استعدادات لتنفيذ عملية عسكرية في الشمال السوري بحجة فرض منطقة آمنة (كما تسميها تركيا) بعمق 30 كيلو مترا عن الحدود السورية-التركية.