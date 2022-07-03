مجدداً .. ظاهرة اختطاف الفتيات تعود إلى مدينة عدن

العالم- اليمن

وأوضحت اللجنة المجتمعية أن الفتاة المختفية تدعى “منى ناصر هادي محمد لعوج العسيلي” وتبلغ من العمر 21 سنة.

وفي السياق أعلنت اسرة الفتاة عن مكافئة مليون ريال يمني لمن يدلي بأي معلومات عن مكان تواجدها أو معلومات توصلهم إليها.

والحادثة تعد الثانية من نوعها منذ حادثة اختفاء طفلة في حي البساتين في 26 إبريل الماضي، وحوادث سابقة نشرت تفاصيلها وسائل إعلام جنوبية.

ودفعت الحادثة الجديدة إلى مزيد من مخاوف الأهالي في المدينة التي أصبحت الأن معقل لقيادات “مجلس الرياض الرئاسي” والحكومة الموالية للتحالف وسط اختلالات أمنية وتصاعد عمليات الاختطاف للنساء التي تتهم ضباط في قوات التحالف ومنظمات بإداراتها لصالح تجارة الجنس بملاهي وفنادق الإمارات.