إنتهاء عمليات تفويج الحجاج الإيرانيين إلى الديار المقدسة

العالم - إيران



وقال رستميان في حديث إعلامي عن أحدث أوضاع عمليات تفويج الحج في مطارات البلاد: اليوم الأحد هو اليوم الـ22 لإرسال الحجاج وسيتم إرسال مجموعة تضم 770 حاجاً في إطار 3 رحلات جوية من مدينة زاهدان إلى جدة.

وأضاف: حتى الآن تم تسيير 113 رحلة جوية من مطارات أصفهان ومشهد وأردبيل وأرومية وأهواز وبندرعباس وبوشهر وبيرجند وتبريز وزاهدان وساري وشيراز وكرمان وكركان ويزد وزنجان وهمدان.

وقال رستميان: مع الرحلات التي سيتم تنفيذها اليوم من مطاري الإمام الخميني (رض) وزاهدان، ستنتهي عملية تفويج الحجاج إلى الديار المقدسة للعام الجاري.

يذكر أن الحصة المخصصة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لحج العام الجاري تبلغ 39 ألفا و 625 حاجا.