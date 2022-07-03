مستشفی ايرانية في مكة هي الافضل بين مستشفيات الدول

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المستشفى المركزي الإيراني في مكة المكرمة، مكان يقدم الخدْمات للمرضى باشراف البعثة الطبية للحجاج الايرانيين؛ يعدّ الافضل مقارنةً ببقية الدول، ويعمل على مدار أربع وعشرين ساعة.

وضع الكادر الطبي الايراني علی عاتقه توفير الخدمات الصحية للزائر الايراني. ويعد الكادر الايراني الافضل علی أراضي مهبط الوحي.

ويتألف الكادر الطبي الايراني من اخصائيين وممرضين تدربوا للعمل في ظروف تحاكي الاجواء الخاصة التي يمر بها الحجاج.

وقال مسؤل المركز الصحي للحج والزيارة في جمعية الهلال الاحمر الايرانية، علي مرعشي:"في المرحلة الاولی يخضع الزائر الايراني لفحوصات في ايران قبيل السفر الی الديار المقدسة وتنقل ملفاتهم الصحية الی هناك حين السفر. وتحرص البعثة الطبية الايرانية علی تقديم الخدمات لكل زائر ايراني في موسم الحج".

يمتلك المستشفى معدّات وأجهزةً طبيةً حديثةً ومتطورة ولديه أجهزة اسعاف باخصائيين ومدربين على التواجد عند الضرورة وخلال فترة زمنية قليلة.

وقالت رئيسة قسم التمريض زهراء روح اللهيان:"وفقنا برفقة عدد من زملائنا أن نأتي هنا لنستمتع بالأجواء المعنوية في بيت الله الحرام. ياله من شعور رائع ان تقدم المساعدة لحاج طاعن في السن أو مريض يؤدي اعمال الحج".

كما يقدم المركز خدْمات للنساء الايرانيات في الحج بواسطة كادر طبي نسوي ايراني لتطبيق الشؤون الطبية الشرعية، والى جانب جميع المعدّات يوجد في المركز الطبي الايراني مخزن من الادوية يصل تم نقله من ايران الى السعودية، وتؤمّن الادوية حاجات المركز لمدة شهرين من تواجد الحجاج الايرانيين في المدينة المنورة ومكة المكرمة .