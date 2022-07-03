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الأردن.. إنهاء خدمات مدير عام شركة الموانئ اثر حادثة غاز العقبة

الأردن.. إنهاء خدمات مدير عام شركة الموانئ اثر حادثة غاز العقبة
الأحد ٠٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٤ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، اليوم الأحد، إنهاء خدمة مدير عام شركة إدارة وتشغيل الموانئ ومدير عام الهيئة البحرية، على خلفية تسرب غاز سام من أحد الصهاريج في العقبة، مما تسبب في وفاة 13 شخصا وإصابة أكثر من 250 آخرين.

العالم ـ الأردن

قال الخصاونة، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، إن فريق التحقيق في حادثة العقبة أعد تقريراً يتضمن مجموعة من الإجراءات من ضمنها إنهاء خدمات مدير عام شركة إدارة وتشغيل الموانئ ومجموعة من المسؤولين في الشركة، بالإضافة إلى إنهاء خدمات مدير عام الهيئة البحرية"، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.

وأوضح رئيس الوزراء الأردني أن "التحقيق في حادثة العقبة أثبت وجود تقصير في إجراءات السَّلامة والتَّعامل مع المواد الخطرة في الميناء لا يمكن التهاون معه".

وأضاف أنه تم إحالة تقرير حادثة العقبة بجميع تفاصيله إلى الادعاء العام اليوم الأحد، مشددا أنه "تم الالتزام التام بتوجيهات العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، بإجراء تحقيق شامل في الحادثة، وسيتم إعلان نتائجه اليوم بكل شفافية للرأي العام".

وأكد رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، أن "استجابة الحكومة الأردنية وجميع المؤسسات لحادثة العقبة كانت فورية وبمنتهى الاحترافية".

يشار إلى أن عدد ضحايا حادث تسرب الغاز السام الذي وقع في ميناء العقبة، يوم الاثنين الماضي، ارتفع إلى 13 شخصا، فضلا عن إصابة العشرات بينها حالتان حرجتان نقلتا إلى العاصمة عمان، وفق بيان سابق للحكومة.

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الأردن.. إنهاء خدمات مدير عام شركة الموانئ اثر حادثة غاز العقبة

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