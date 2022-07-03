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كبير مفاوضي إيران علي باقري كني: مفاوضات الدوحة جرت في إطار محدد سلفا ونتشاور لتحديد موعد الجولة المقبلة من المفاوضات مع السيد مورا

الأحد ٠٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٥ بتوقيت غرينتش

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