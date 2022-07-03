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انهيار جليدي في جبال الألب الإيطالية يخلف خمسة قتلى

انهيار جليدي في جبال الألب الإيطالية يخلف خمسة قتلى
الأحد ٠٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش

انفصلت صخرة ضخمة، اليوم الأحد، من نهر مارمولادا الجليدي في جبال الألب شمال إيطاليا، مما تسبب في انهيار جليدي خلف ما لا يقل عن خمسة قتلى وثمانية جرحى.

العالم- اوروبا

وقالت المتحدثة باسم الإغاثة ميشيلا كانوفا لوكالة "فرانس برس"، "لسوء الحظ، تم العثور على خمسة قتلى"، وذكرت ثمانية جرحى في هذا "التقييم المؤقت".

وأضافت أنه تم نقل جريحين إلى مستشفى في بيلونو، والأخطر في تريفيزو، وخمسة في ترينتو، دون أن تذكر تفاصيل عن جنسية الضحايا، في حين انتشرت عدة طائرات هليكوبتر في الموقع للمشاركة في عمليات الإنقاذ ومراقبة الوضع.

وأوضحت أن "سيلا من الثلج والجليد والصخور كان قد ارتطم في طريقه بممر الوصول حيث كان هناك عدة مجموعات من المتسلقين المشدودة إلى حبال والتي جرف بعضها بعيدا"، مشيرة إلى أن "العدد النهائي لمتسلقي الجبال المشاركين غير معروف بعد".

يعد نهر مارمولادا الجليدي أكبر نهر جليدي في الدولوميت (جبال الألب)، والذي يقع على المنحدر الشمالي لجبل مرمولادا، جبل في شمال شرقي إيطاليا وأعلى جبل في الدولوميت، ويؤدي إلى نهر أفيسيو ويطل على بحيرة فدايا.

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